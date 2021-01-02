"Месси тренировался 30 и 31 декабря. Он в порядке, не испытывает дискомфорта, готов и бодр.

Месси: Всегда хотел пожить и поиграть в США

Было бы хорошо, если бы Месси определился со своим будущим до конца сезона? Он сказал, что не хочет принимать решение сейчас, и его выбор нужно уважать. Вы же свободны трактовать эту тему, как хотите. Он всегда делает все возможное для команды, я не вижу проблемы в том, что он не принял решение сейчас.

Барселона зависит от Месси уже много лет. Он всегда был важен для команды. Он всегда решал результаты матчей, в этом он лучший в мире", – цитирует Кумана AS.

Заметим, контракт Лионеля с Барселоной завершается летом 2021-го года. В прошлом межсезонье Месси заявлял о желании покинуть клуб, но не сумел договориться с руководством.

Месси, Рамос и ряд других звезд официально получили возможность вести переговоры с другими клубами