"Всегда думал о том, чтобы пожить в США и поиграть в местной лиге. Не знаю, произойдет ли это, но такое желание у меня есть.

Месси не покинет Барселону зимой – загадочное заявление аргентинца

Было бы неправильно говорить, чем я точно займусь после окончания карьеры, потому что я пока сам не знаю. В будущем вижу себя скорее спортивным директором, чем тренером. Очевидно, что я останусь жить в Барселоне и хочу остаться в клубе, когда завершу игровую карьеру. Не знаю, на какой должности, но хотелось бы", – цитирет Месси Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta.

Заметим, контракт Лионеля с Барселоной завершается летом 2021 года. За клуб 33-летний аргентинец провел 749 матчей и забил 644 гола.

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