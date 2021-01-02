"Мессі тренувався 30 і 31 грудня. Він в порядку, не відчуває дискомфорту, готовий і бадьорий.

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Було б добре, якби Мессі визначився зі своїм майбутнім до кінця сезону? Він сказав, що не хоче приймати рішення зараз, і його вибір потрібно поважати. Ви ж вільні трактувати цю тему, як хочете. Він завжди робить все можливе для команди, я не бачу проблеми в тому, що він не прийняв рішення зараз.

Барселона залежить від Мессі вже багато років. Він завжди був важливий для команди. Він завжди вирішував результати матчів, в цьому він найкращий у світі", – цитує Кумана AS.

Зауважимо, контракт Ліонеля з Барселоною завершується влітку 2021-го року. Минулого міжсезоння Мессі заявляв про бажання покинути клуб, але не зумів домовитись із керівництвом.

Мессі, Рамос та низка інших зірок офіційно отримали можливість вести перемовини з іншими клубами