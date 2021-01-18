Куман нашел причины поражения Барселоны в матче за Суперкубок Испании
Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился впечатлениями от финального матча за Суперкубок Испании против Атлетика.
"Это не шаг назад. Выигрыш трофея показывает, что вы находитесь на правильном пути. Мы еще покажем, что по-прежнему находимся на правильном пути. Мы сделали все, чтобы победить, обе команды были очень уставшими.
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Нужно отдать должное сопернику – они умеют зарабатывать фолы, у них есть игроки, которые опасны при стандартах. С нами такое часто бывает, у нас нет высоких игроков", – поделился Куман в комментарии Marca.
Напомним, Атлетик в напряженном поединке вырвал победу над Барселоной в финале Суперкубка Испании (3:2) благодаря шедевральному голу Вильямса в дополнительное время.
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