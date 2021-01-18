"Это не шаг назад. Выигрыш трофея показывает, что вы находитесь на правильном пути. Мы еще покажем, что по-прежнему находимся на правильном пути. Мы сделали все, чтобы победить, обе команды были очень уставшими.

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Нужно отдать должное сопернику – они умеют зарабатывать фолы, у них есть игроки, которые опасны при стандартах. С нами такое часто бывает, у нас нет высоких игроков", – поделился Куман в комментарии Marca.

Напомним, Атлетик в напряженном поединке вырвал победу над Барселоной в финале Суперкубка Испании (3:2) благодаря шедевральному голу Вильямса в дополнительное время.

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