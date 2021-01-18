"Це не крок назад. Виграш трофею показує, що ви перебуваєте на правильному шляху. Ми ще покажемо, що як і раніше перебуваємо на правильному шляху. Ми зробили все, щоб перемогти, обидві команди були дуже втомленими.

Барселона – Атлетік – 2:3 – відео голів та огляд фіналу Суперкубка Іспанії з історичним вилученням Мессі

Потрібно віддати належне супернику – вони вміють заробляти фоли, у них є гравці, які небезпечні при стандартах. З нами таке часто буває, у нас немає високих гравців", – поділився Куман у коментарі Marca.

Нагадаємо, Атлетік у напруженому поєдинку вирвав перемогу над Барселоною в фіналі Суперкубка Іспанії (3:2) завдяки шедевральному голу Вільямса в додатковий час.

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