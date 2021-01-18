Куман знайшов причини поразки Барселони в матчі за Суперкубок Іспанії
Головний тренер Барселони Рональд Куман поділився враженнями від фінального матчу за Суперкубок Іспанії проти Атлетіка.
"Це не крок назад. Виграш трофею показує, що ви перебуваєте на правильному шляху. Ми ще покажемо, що як і раніше перебуваємо на правильному шляху. Ми зробили все, щоб перемогти, обидві команди були дуже втомленими.
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Потрібно віддати належне супернику – вони вміють заробляти фоли, у них є гравці, які небезпечні при стандартах. З нами таке часто буває, у нас немає високих гравців", – поділився Куман у коментарі Marca.
Нагадаємо, Атлетік у напруженому поєдинку вирвав перемогу над Барселоною в фіналі Суперкубка Іспанії (3:2) завдяки шедевральному голу Вільямса в додатковий час.
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