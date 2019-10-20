Куман может возглавить Барселону, несмотря на контракт со сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сможет покинуть свой пост, если получит официальное предложение от Барселоны.

В 56-летнего специалиста есть пункт в контракте, что позволяет ему уйти именно в Барсу после Евро-2020, несмотря на то, что его соглашение с нидерландской федерацией действует до 2022-го года, информирует Mundo Deportivo.

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Напомним, Куман выступал за Барселону в качестве игрока с 1989-го по 1995-й год. Вместе с "сине-гранатовыми" он выиграл Кубок чемпионов-1992, став автором победного гола в финале против Сампдории.

В его тренерской карьере также есть опыт работы в Ла Лиге – в сезоне 2007/2008 он возглавлял Валенсию.

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