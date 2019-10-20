Куман може очолити Барселону, незважаючи на контракт зі збірною Нідерландів

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман зможе покинути свою посаду, якщо отримає офіційну пропозицію від Барселони.

У 56-річного фахівця є пункт в контракті, що дозволяє йому піти саме в Барсу після Євро-2020, незважаючи на те, що його угода з нідерландською федерацією чинна до 2022-го року, інформує Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Куман виступав за Барселону в якості гравця з 1989-го по 1995-й рік. Разом з "синьо-гранатовими" він здобував Кубок чемпіонів-1992, ставши автором переможного гола в фіналі проти Сампдорії.

У його тренерській кар'єрі також є досвід роботи в Ла Лізі – в сезоні 2007/2008 він очолював Валенсію.

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