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Суарес вошел в топ-4 лучших бомбардиров Барселоны

09:35 107 Читати українською
Суарес вошел в топ-4 лучших бомбардиров Барселоны
Луис Суарес / Фото Evening Standard

Форвард Барселоны Луис Суарес вписал свое имя в историю каталонского клуба.

 
Антуан Гризманн 13’
Лионель Месси 58’
Луис Суарес 66’
13’ Антуан Гризманн
58’ Лионель Месси
66’ Луис Суарес

В рамках 9-го тура Примеры Барселона на выезде разгромила Эйбар (3:0). Одним из авторов голов стал Луис Суарес.

Барселона на выезде разгромила Эйбар и возглавила турнирную таблицу Примеры

Этот мяч стал для уругвайского нападающего 184-м в футболке "блаугранас", сообщает официальный twitter клуба. По этому показателю Луис сравнялся с Хосепом Самитьером, который выступал за каталонцев с 1919 по 1932 год, и вышел на 4-е место в истории бомбардиров клуба.

В текущем сезоне Ла Лиги Суарес провел 7 матчей и отметился 5-ю голами.

Ослабленный Реал сенсационно уступил Мальорке, оставив Барселону на вершине Примеры

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Теги
Испания Рекорды Эйбар - Барселона Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона
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