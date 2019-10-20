Суарес вошел в топ-4 лучших бомбардиров Барселоны

Форвард Барселоны Луис Суарес вписал свое имя в историю каталонского клуба.

В рамках 9-го тура Примеры Барселона на выезде разгромила Эйбар (3:0). Одним из авторов голов стал Луис Суарес.

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Этот мяч стал для уругвайского нападающего 184-м в футболке "блаугранас", сообщает официальный twitter клуба. По этому показателю Луис сравнялся с Хосепом Самитьером, который выступал за каталонцев с 1919 по 1932 год, и вышел на 4-е место в истории бомбардиров клуба.

В текущем сезоне Ла Лиги Суарес провел 7 матчей и отметился 5-ю голами.

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