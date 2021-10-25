Главный тренер Барселоны Рональд Куман пострадал от болельщиков, когда покидал Камп Ноу после поражения от Реала в игре 10-го тура Ла Лиги.

После матча Куман не смог спокойно покинуть Камп Ноу – целая армия болельщиков не давала наставнику проехать, стуча по машине и призывая специалиста уйти в отставку.

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Барселона в своем твиттере решительно осудила такие действия фанатов, добавив, что клуб будет принимать дополнительные меры, чтобы подобные ситуации больше не повторились.

К слову, Барселона уступила Реалу (1:2) в Эль Класико. После этого поражения "блаугранас" с 15 пунктами остались девятым, отставая от первого места на 6 очков.

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