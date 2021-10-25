Головний тренер Барселони Рональд Куман постраждав від вболівальників, коли покидав Камп Ноу після поразки від Реала у грі 10-го туру Ла Ліги.

Після матчу Куман не зміг спокійно покинути Камп Ноу – ціла армія вболівальників не давала наставнику проїхати, б'ючи по машині та закликаючи фахівця піти у відставку.

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Барселона у своєму твіттері рішуче засудила такі дії фанатів, додавши, що клуб вживатиме додаткових заходів, аби подібні ситуації більше не повторились.

До слова, Барселона поступилась Реалу (1:2) у Ель Класіко. Після цієї поразки "блаугранас" з 15 пунктами залишились дев'ятими, відстаючи від першого місця на 6 очок.

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