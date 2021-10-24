Реал открыл счет в матче против Барселоны в рамках 10-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Затяжная позиционная атака Барселоны завершилась голом в ворота тер Штегена на 32 минуте. Каземиро перехватил мяч и отдал на Винисиуса, который перевел на Родриго. Бразилец заметил Алабу и отдал на австрийца – Дэвид ударом с линии штрафной классно пробил в дальний угол, забив свой дебютный гол за Реал.

Барселона – Реал: онлайн-трансляция матча Примеры