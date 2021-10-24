Противостояние с почти 120-летней историей. Класико №247. У мадридцев было на две победы больше (98:96). Это преимущество "бланкос" одержали в последних 4 поединках первенства Испании, где нанесли соперникам 3 поражения. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовал в 17:15. Лучшая домашняя команда Примеры против оппонента, который на выезде уступал по результатам только сенсационной Осасуне. Мадрид отчетное дерби могло вывести в лидеры. Победа каталонцев позволяла им обойти принципиального соперника. Интрига, как всегда, на уровне.

Барселона – Реал: онлайн-трансляция матча Примеры

Мадрид стабильно бросает за спины высокой обороне каталонцев. Треть первого тайма – сплошная разведка без ударов и остроты. Винисиус симулирует пенальти, взяв игру на себя. Ни намека на пенальти. На 24 минуте мы наконец-то увидели хоть немного шоу. Бензема из глубины разрезал защиту Барсы. Винисиус накрутил всех, обыграл голкипера, но рикошетом от блока защитника не попал в пустые ворота. Еще и офсайд здесь. Мгновенный ответ "блаугранас". Депай слева уничтожает Милитао в силовой борьбе. Фати переводит пас Мемфиса на идеальную позицию, но Дест мажет с нескольких метров – как тут можно было дать выше?!

Наказание настигло на 32 минуте. Роскошная акция Алабы. Защитник сборной Австрии выиграл борьбу возле своей штрафной и смело побежал в атаку, будто вспомнив, что он не меньше левый фулбек, чем центральный. На чужой половине Давид обыгрался с Родриго и расстрелял тер Штегена метров с 10. Пике позволили без каких-либо препятствий пробить после углового от Депая. Снаряд ударился о газон и вылетел минимально мимо дальней штанги.

Куртуа классно выбрасывает мяч на ход Винисиусу. Несколько секунд, и бразилец уже в пределах штрафной Барселоны. Атаку завершал Тони Кроос, которому не позволили чисто пробить защитники. Альба тонко сбрасывает, Фати подрабатывает под себя, готовится расстреливать, но Алаба и здесь самый быстрый – блок! Барса больше била в первом тайме (6:3), имела лучшую остроту моментов (0,64:0,33 по xG), но попадал только Реал (0:1). Скупое на качество Класико имени Давида Алабы получается.

Коутиньо в перерыве меняет Мингесу. Дест садится глубже, Филиппе попытается не повторить ошибок партнера в реализации эпизодов. Моменты пошли. Бразилец пробил с нескольких метров в блоке. Фати тоже попытался с близкого расстояния, Куртуа – воплощение спокойствия. Кроос сыграл рукой в ​​воздухе. Пике так активно просил пенальти, что получил желтую карточку. Судья зафиксировал фол де Йонга против немца. Дест подарил Винисиусу возможность расстреливать тер Штегена, но бразилец настолько долго подстраивался под удар, что сам американец успел исправиться. Легко пришло – легко ушло.

Модрич идеально выложил Бензема, Карим проиграл дуэль голкиперу, запоров более чем стопроцентный момент. Удивительный промах француза! Форвард Реала тонко подключил к атаке Менди и сам же замыкал прострел Ферлана. Вот только пас получился немного в "заднюю" ногу, Бензема запутался и не затолкал снаряд в пустые ворота, хотя там еще и офсайд был. Агуэро заменил Фати, Вальверде – Родриго. Реал спокойно обороняется в низком блоке и с надеждами на контратаки, которые регулярно проходят. Коутиньо также попытался заработать неоднозначный пенальти, однако Милитао играет, как истинный король.

Серхи Роберто вместо Фрэнки де Йонга. Менди уже на 80 минуте затягивает время, считает рефери – желтая. Французский защитник, к слову, впервые в сезоне вышел с первых минут в Примере, а перед тем вернулся после травмы, приняв участие в погроме Шахтера. Агуэро выиграл верховую борьбу, а вот пробил не слишком точно. Это был лишь тизер кульминации имени Кумана, ведь выходит Люк де Йонг. Куртуа внезапно упал. Конкурент Лунина неудачно поставил ногу, выбивая мяч, поэтому лежит и страдает от боли. На табло 90 минута, время голкипера сборной Украины? Нет, бельгиец поднимается.

Зато Асенсио меняет Винисиуса, а Карвахаль – Вальверде, который травмировался после выхода на замену. Гримасы боли на лице Куртуа, даже травмированный вратарь лучше Лунина? Депай должен был забивать, вместо этого контра, пас Асенсио и расстрел Васкеса. Агуэро уже на 90+7 эффектно в касание отыграл один мяч после прострела Деста. Первый гол Серхио за Барсу. Но это уже ни на что не влияло. Реал набирает 20 очков и возглавляет турнирную таблицу по дополнительным показателям. Барселона с 15 баллами всего на 8 месте.