Официальный сайт манкунианцев объявил, что английский защитник летом покинет команду. Фил Джонс последний раз выходил на поле 2 мая 2022 года, когда Манчестер Юнайтед победил Брентфорд (3:0).

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Центральный защитник присоединился к "красным дьяволам" в 2011 году и завоевал титул чемпиона в следующем сезоне (2012/13) под руководством Алекса Фергюсона. Среди болельщиков у Джонса культовый статус. 31-летний игрок провел 229 матчей за манкунианцев, в его активе шесть голов и десять результативных передач.

В текущем сезоне Фил Джонс не провел на поле ни минуты.

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