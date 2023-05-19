Культовый игрок официально покидает Манчестер Юнайтед после 12 лет
Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс вынужден искать новый клуб.
Официальный сайт манкунианцев объявил, что английский защитник летом покинет команду. Фил Джонс последний раз выходил на поле 2 мая 2022 года, когда Манчестер Юнайтед победил Брентфорд (3:0).
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Центральный защитник присоединился к "красным дьяволам" в 2011 году и завоевал титул чемпиона в следующем сезоне (2012/13) под руководством Алекса Фергюсона. Среди болельщиков у Джонса культовый статус. 31-летний игрок провел 229 матчей за манкунианцев, в его активе шесть голов и десять результативных передач.
В текущем сезоне Фил Джонс не провел на поле ни минуты.
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