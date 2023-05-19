Культовий гравець офіційно покидає Манчестер Юнайтед після 12 років
Захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс змушений шукати новий клуб.
Офіційний сайт манкуніанців оголосив, що англійський захисник влітку покине команду. Філ Джонс востаннє виходив на поле 2 травня 2022 року, коли Манчестер Юнайтед переміг Брентфорд.
ПСЖ планує завадити Манчестер Юнайтед підписати ключового гравця Наполі
Центральний захисник приєднався до "червоних дияволів" у 2011 році й здобув титул чемпіона у наступному сезоні (2012/13) під керівництвом Алекса Фергюсона. Серед вболівальників Джонс має культовий статус. 31-річний гравець провів 229 матчів за манкуніанців, у його активі шість голів та 10 результативних передач.
У поточному сезоні Філ Джонс не провів на полі жодної хвилини у футболці Манчестер Юнайтед.
Кейн і ще три суперфорварди готуються змінити клуб – 100-мільйонні трансфери для МЮ і Баварії