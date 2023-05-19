Філ Джонс та Де Хеа / фото: Getty Images

Офіційний сайт манкуніанців оголосив, що англійський захисник влітку покине команду. Філ Джонс востаннє виходив на поле 2 травня 2022 року, коли Манчестер Юнайтед переміг Брентфорд.

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Центральний захисник приєднався до "червоних дияволів" у 2011 році й здобув титул чемпіона у наступному сезоні (2012/13) під керівництвом Алекса Фергюсона. Серед вболівальників Джонс має культовий статус. 31-річний гравець провів 229 матчів за манкуніанців, у його активі шість голів та 10 результативних передач.

У поточному сезоні Філ Джонс не провів на полі жодної хвилини у футболці Манчестер Юнайтед.

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