ПСЖ планирует помешать Манчестер Юнайтед подписать ключевого игрока Наполи
Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш работает над летним трансферным окном.
Мин Че Ким считается одним из лучших центральных защитников Серии А. Конечно, за ним следят гранды европейского футбола.
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Согласно информации RMC Sport, 26-летний южнокорейский игрок стал трансферной целью ПСЖ. Источник сообщает, что спортивный директор французского клуба Луиш Кампуш провел переговоры с агентом игрока. Ранее отмечалось, что у Мин Че Кима есть договоренность с Манчестер Юнайтед, но эту информацию французское не подтверждает.
В текущем сезоне южнокорейский защитник принял участие в 43 матчах Наполи. В его активе два гола и две результативные передачи.
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