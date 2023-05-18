Мин Че Ким считается одним из лучших центральных защитников Серии А. Конечно, за ним следят гранды европейского футбола.

Ман Юнайтед согласовал контракт с чемпионом Италии - Наполи может получить очень серьезную сумму

Согласно информации RMC Sport, 26-летний южнокорейский игрок стал трансферной целью ПСЖ. Источник сообщает, что спортивный директор французского клуба Луиш Кампуш провел переговоры с агентом игрока. Ранее отмечалось, что у Мин Че Кима есть договоренность с Манчестер Юнайтед, но эту информацию французское не подтверждает.

В текущем сезоне южнокорейский защитник принял участие в 43 матчах Наполи. В его активе два гола и две результативные передачи.

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