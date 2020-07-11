Кулибали ответил на слухи относительно своего ухода из Наполи – на него охотятся европейские топ-клубы

Защитник Наполи Калиду Кулибали рассказал, планирует ли покидать клуб в следующее трансферное окно.

"Моя семья очень счастлива здесь, и это делает меня счастливым. Мне не нравится, когда меня называют "мистером 100 млн евро". Сколько я стою, решать директорам. Все, о чем я думаю – это то, как отдаваться на 100% во время матча. Но в футболе никогда не знаешь, что ждет тебя за углом.

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Я никогда не говорил с клубом об уходе. Мы должны найти решение, и мы сделаем это. Посмотрим, что решит президент. Может, он сделает предложение, которое позволит мне завершить карьеру здесь. Мой контракт заканчивается через три года. Впереди много времени. Я не думаю ни о чем, кроме Наполи.

Закончить карьеру в Наполи? Я не скажу слово нет, но не буду обманывать. Мы знаем, как обстоят дела в футболе. Можно сказать, что вы останетесь навсегда, но потом вас продадут. Поэтому я скажу фанатам, что я буду отдаваться на 200-300 процентов, пока играю в футболке Наполи", – отметил Кулибали в комментарии La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 23 матча во всех турнирах. Шесть лет назад "партенопейцы" приобрели его из бельгийского Генка всего за 7,75 млн в евровалюте. Отметим, что на сенегальца охотятся Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

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