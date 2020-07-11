Кулібалі відповів на чутки щодо свого відходу з Наполі – на нього полюють європейські топ-клуби

Захисник Наполі Каліду Кулібалі розповів, чи планує покидати клуб у наступне трансферне вікно.

"Моя сім'я дуже щаслива тут, і це робить мене щасливим. Мені не подобається, коли мене називають "містером 100 млн євро". Скільки я коштую, вирішувати директорам. Все, про що я думаю – це те, як віддаватись на 100% під час матчу. Але в футболі ніколи не знаєш, що чекає тебе за рогом.

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Я ніколи не говорив з клубом про відхід. Ми повинні знайти рішення, і ми зробимо це. Подивимося, що вирішить президент. Може, він зробить пропозицію, яка дозволить мені завершити кар'єру тут. Мій контракт закінчується через три роки. Попереду багато часу. Я не думаю ні про що, крім Наполі.

Закінчити кар'єру в Наполі? Я не скажу слово ні, але не буду обманювати. Ми знаємо, як йдуть справи в футболі. Можна сказати, що ви залишитеся назавжди, але потім вас продадуть. Тому я скажу фанатам, що я буду віддаватися на 200-300 відсотків, поки граю в футболці Наполі", – зазначив Кулібалі в коментарі La Gazzetta dello Sport.

У нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 23 матчі в усіх турнірах. Шість років тому "партенопейці" придбали його з бельгійського Генка всього за 7,75 млн у євровалюті. Зазначимо, що на сенегальця полюють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

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