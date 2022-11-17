"Эмоции положительные, поскольку команда выиграла. Долгое время не играл, это мой первый матч в сезоне. Приятно побеждать, а также выходить на поле и помогать добиваться результата.

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Мы разговаривали с Мистером, я готовился играть. Конечно, ждал этого момента, как и в предыдущих играх. Слава Богу, сегодня вышел, команда выиграла, так что двигаемся дальше. Надеюсь, будут шансы сыграть еще. Конечно, хочется играть и забивать в каждой игре. Но это футбол. Надеюсь, голы еще придут.

Как для нынешнего времени года, поле в идеальном состоянии. То, что долго не играл, возможно, сказалось, где-то было тяжело, но не думаю, что кому-то из игроков было легко сегодня. Холодная погода, тяжело дышать – но условия одинаковые для всех были. Перестроимся, и все будет хорошо. Ребята, конечно, поддержали, поздравили, что наконец-то вернулся на поле. Плюс хорошее настроение, победа – поэтому вдвое приятнее.

Я готов усилить конкуренцию в передней линии, для этого я и нахожусь в команде. Буду делать все возможное, чтобы помогать команде не только своим присутствием, но и голами", – цитирует Кулача официальный сайт Динамо.

Напомним, Владислав вышел на поле на 79-й минуте, заменив Ваната. Это появление стало для 29-летнего нападающего первым после восстановления от травмы (перелома стопы). В последний раз Кулач играл за Динамо в официальном матче еще 12 декабря 2021 – против Зари.

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