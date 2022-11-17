"Емоції позитивні, оскільки команда виграла. Довгий час не грав, це мій перший матч у сезоні. Приємно перемагати, а також виходити на поле та допомагати досягати результату.

Луческу оцінив можливість підписати топового легіонера на заміну Сироті і Попову – у румуна є два кандидати

Ми розмовляли з Містером, я готувався грати. Звичайно, чекав цього моменту, як і у попередніх іграх. Слава Богу, сьогодні вийшов, команда виграла, тож рухаємося далі. Сподіваюся, будуть шанси зіграти ще. Звичайно, хочеться грати та забивати в кожній грі. Але це футбол. Сподіваюся, голи ще прийдуть.

Як для нинішньої пори року, поле в ідеальному стані. Те, що довго не грав, можливо, позначилося, десь було важко, але не думаю, що комусь із гравців було легко сьогодні. Холодна погода, важко було дихати – але умови однакові для всіх були. Перелаштуємося, і все буде добре. Хлопці, звісно, підтримали, привітали, що нарешті повернувся на поле. Плюс хороший настрій, перемога – тож вдвічі приємніше.

Я готовий посилити конкуренцію в передній ланці, для цього я й перебуваю в команді. Буду робити все можливе, аби допомагати команді не лише своєю присутністю, а й голами", – цитує Кулача офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Владислав вийшов на поле на 79-й хвилині, замінивши Ваната. Ця поява стала для 29-річного нападника першою після відновлення від травми (перелому стопи). Востаннє Кулач грав за Динамо в офіційному матчі ще 12 грудня 2021 року – проти Зорі.

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок