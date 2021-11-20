"Главное, что я вернулся и, к счастью, смог помочь команде. Рад, что мы победили, теперь будем готовиться к следующей игре. Был тяжелый период, но ничего страшного. Главное, что сейчас я здоров, и все трудности позади.

Дубли Витиньо и Буяльского и дебютный гол Кулача в видеообзоре матча Черноморец – Динамо – 1:6

Уже долгое время тренируюсь в общей группе. В матче с Черноморцем тренер дал мне шанс, спасибо за это. Думаю, что забитым мячом оправдал доверие. Ребята поздравили с дебютным голом и пожелали не останавливаться на достигнутом, а продолжать так же.

Я мог оформить дубль, поэтому немного разочарован. Всегда хочется забивать в каждом моменте, но нужно понимать, что не всегда это возможно. Есть желание забивать как можно больше, но на данный момент есть один забитый мяч – это уже хорошо.

Теперь готовимся к Баварии. Верим в то, что мы сможем победить. Подойдем к следующему поединку с хорошим настроением", – цитирует Кулача официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Кулач провел за Динамо 3 матча, в которых забил 1 гол.

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