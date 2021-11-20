"Головне, що я повернувся і, на щастя, зміг допомогти команді. Радий, що ми перемогли, тепер готуватимемося до наступної гри. Був важкий період, але нічого страшного. Головне, що зараз я здоровий, і всі труднощі позаду.

Дублі Вітінью і Буяльського та дебютний гол Кулача у відеоогляді матчу Чорноморець – Динамо – 1:6

Вже протягом тривалого часу тренуюсь у загальній групі. У матчі з Чорноморцем тренер дав мені шанс, дякую за це. Думаю, що забитим м'ячем виправдав довіру. Хлопці привітали з дебютним голом і побажали не зупинятися на досягнутому, а продовжувати так само.

Я мав змогу оформити дубль, тому трохи розчарований. Завжди ​хочеться забивати у кожному моменті, але треба розуміти, що не завжди це можливо. Є бажання забивати якнайбільше, але на даний момент є один забитий м'яч – це вже добре.

Тепер готуємося до Баварії. Віримо у те, що зможемо перемогти. Підійдемо до наступного поєдинку із гарним настроєм", – цитує Кулача офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кулач провів за Динамо 3 матчі, в яких забив 1 гол.

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