Прошлый сезон 21-летний украинец, принадлежащий Труа, провел в аренде за Лёвен. Во время предсезонной подготовки он забил четыре мяча, убедив бельгийцев продлить соглашение еще на сезон.

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Однако сегодня Лёвен расторг договоренность, а Хиберниан едва ли не сразу объявил об аренде Кухаревича. Контракт с "капустой" Николай подписал на один сезон. Команда выступает в шотландской элите и сейчас идет восьмой в турнирной таблице.

Главный тренер Хиберниана Ли Джонсон расхвалил трансфер украинца: "Мы действительно счастливы приветствовать его в клубе. Он – молодой игрок, уже имеющий опыт игры на высоком уровне. Мы верим, что у него есть все признаки стать успешным в Шотландии. Николай отличается профилем от других наших форвардов, поэтому мы с нетерпением ждем начала сотрудничества".

Напомним, Кухаревич перебрался в Труа прошлым летом и сразу был отдан в аренду Лёвену (11 матчей и ноль голов). До этого нападающий выступал за львовский Рух.