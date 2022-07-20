Права на 21-річного українця належать французькому Труа, але минулий сезон футболіст провів у Льовені на правах оренди. Цей досвід не можна назвати дуже успішним – лише 7 зіграних матчів (жодного без замін).

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Однак бельгійський клуб вирішив дати Кухаревичу ще один шанс і продовжив орендну угоду з Труа ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт Льовена.

Вочевидь, бельгійців переконали результати Кухаревича під час передсезонної підготовки. У шести липневих матчах Микола забив чотири голи. Це були його перші результативні дії в складі Льовена. Українець відзначався у воротах Шарлеруа та Лестера, а проти Ам'єна оформив дубль.

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