Кухаревич перебрався у чемпіонат Шотландії, хоч лише місяць тому продовжив орендну угоду з Льовеном
Форвард молодіжної збірної України Микола Кухаревич продовжує вояж європейськими клубами.
Минулий сезон 21-річний українець, який належить Труа, провів в оренді за Льовен. Під час передсезонної підготовки він забив чотири м'ячі, переконавши бельгійців продовжити угоду ще на сезон.
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Проте сьогодні Льовен розірвав домовленість, а Хіберніан чи не одразу оголосив про оренду Кухаревича. Контракт із "капустою" Микола підписав на один сезон. Команда виступає у шотландській еліті й наразі йде восьмою у турнірній таблиці.
Головний тренер Хіберніана Лі Джонсон розхвалив трансфер українця: "Ми справді щасливі вітати його у клубі. Він – молодий гравець, який вже має досвід гри на високому рівні. Ми віримо, що у нього є всі ознаки стати успішним у Шотландії. Микола відрізняється профілем від інших наших форвардів, тому ми з нетерпінням чекаємо на початок співпраці".
Нагадаємо, Кухаревич перебрався у Труа минулого літа й одразу був відданий в оренду Льовену (11 матчів та нуль голів). До цього нападник виступав за львівський Рух.
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