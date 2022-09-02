Минулий сезон 21-річний українець, який належить Труа, провів в оренді за Льовен. Під час передсезонної підготовки він забив чотири м'ячі, переконавши бельгійців продовжити угоду ще на сезон.

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Проте сьогодні Льовен розірвав домовленість, а Хіберніан чи не одразу оголосив про оренду Кухаревича. Контракт із "капустою" Микола підписав на один сезон. Команда виступає у шотландській еліті й наразі йде восьмою у турнірній таблиці.

Головний тренер Хіберніана Лі Джонсон розхвалив трансфер українця: "Ми справді щасливі вітати його у клубі. Він – молодий гравець, який вже має досвід гри на високому рівні. Ми віримо, що у нього є всі ознаки стати успішним у Шотландії. Микола відрізняється профілем від інших наших форвардів, тому ми з нетерпінням чекаємо на початок співпраці".

Нагадаємо, Кухаревич перебрався у Труа минулого літа й одразу був відданий в оренду Льовену (11 матчів та нуль голів). До цього нападник виступав за львівський Рух.

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