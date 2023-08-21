Украинский легионер Николай Кухаревич записал в свой актив первый мяч на Туманном Альбионе. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Лига профессионального развития, 2-й тур

Суонси U-21 – Крю U-21 – 4:1

Голы: Паркер, 20, Джинелли, 51, Кухаревич, 58, Морган, 86 – Робинсон, 90+3

Кухаревич переехал в Суонси за солидные деньги – раскрыты финансовые детали трансфера

Украинский форвард Суонси Николай Кухаревич открыл счет своим голам в Англии. Наш соотечественник, который продолжает адаптацию и набирает форму из-за нехватки предсезонной подготовки, вышел в основе молодежной команды против Крю и помог валлийцам устроить разгром сопернику.

22-летний нападающий закрепил успех Суонси, забив третий мяч – Николай, находясь на левом фланге, включил крейсерскую скорость, ворвался в штрафную площадь и успел в касание замкнуть передачу из района одиннадцатиметровой отметки. Через две минуты его заменили.

Напомним, Кухаревич перешел в Суонси из Труа, подписав контракт на три года с опцией продления еще на один сезон. Украинец уже успел дебютировать за первую команду в матче Кубка английской лиги против Нортгемптон Таун, но в Чемпионшипе еще не играл.

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