Український легіонер Микола Кухаревич записав до свого активу перший м'яч на Туманному Альбіоні. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Ліга професійного розвитку, 2-й тур

Суонсі U-21 – Крю U-21 – 4:1

Голи: Паркер, 20, Джинеллі, 51, Кухаревич, 58, Морган, 86 – Робінсон, 90+3

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Український форвард Суонсі Микола Кухаревич відкрив лік своїм голам в Англії. Наш співвітчизник, який продовжує адаптацію та набирає форму через брак передсезонної підготовки, вийшов в основі молодіжної команди проти Крю і допоміг валлійцям влаштувати розгром супернику.

22-річний нападник закріпив успіх Суонсі, забивши третій м'яч – Микола, перебуваючи на лівому фланзі, увімкнув крейсерську швидкість, увірвався у штрафний майданчик і встиг в дотик замкнути передачу з району одинадцятиметрової позначки. За дві хвилини його замінили.

Нагадаємо, Кухаревич перейшов у Суонсі з Труа, підписавши контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Українець вже встиг дебютувати за першу команду у матчі Кубка англійської ліги проти Нортгемптон Таун, але у Чемпіоншипі ще не грав.

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