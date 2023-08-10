Украинский форвард Николай Кухаревич этим летом перешел из Труа в Суонси. Виктор Вацко рассказал о финансовых аспектах соглашения.

Недавно украинский форвард Николай Кухаревич стал футболистом клуба Суонси, выступающего в Чемпионшипе.

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Украинский журналист Виктор Вацко раскрыл детали трансфера воспитанника львовского Руха из Труа в Суонси.

По его информации, команда Чемпионшипа заплатила за 22-летнего украинца более 2 миллионов евро. Валлийский клуб очень рассчитывает на новичка и видит в нем большую перспективу.

Напомним, Кухаревич подписал контракт с Суонси по схеме 3+1. Предварительную кампанию валлийские "лебеди" завершили на десятой строчке Чемпионшипа, отстав от зоны плей-офф всего на 3 очка.

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