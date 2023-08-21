Почеттино определился с будущим Мудрика в Челси, Ребров не взял звезду из сборной, от Зинченко этого не ожидали
22:24 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил дайджест самых важных новостей последних нескольких дней.
Сергей Ребров выбрал состав на ближайшие матчи сборной Украины, и на этот раз снова не обошлось без неожиданности. Михаил Мудрик попал под очередную волну хейта от фанатов Челси после матча против Вест Хэма, а Маурисио Почеттино высказался относительно ситуации с украинцем.
Александр Зинченко удивил новой командой, а Цыганков и Довбик помогли Жироне добыть разгромную победу. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
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