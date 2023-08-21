Сергей Ребров выбрал состав на ближайшие матчи сборной Украины, и на этот раз снова не обошлось без неожиданности. Михаил Мудрик попал под очередную волну хейта от фанатов Челси после матча против Вест Хэма, а Маурисио Почеттино высказался относительно ситуации с украинцем.

Александр Зинченко удивил новой командой, а Цыганков и Довбик помогли Жироне добыть разгромную победу. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Луческу очень зол, Шахтер стал похож на Динамо – перестрелка чемпионов мира, самый брутальный в УПЛ и первая отставка