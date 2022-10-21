Третья команда шотландского первенства не смогла удержать ничью в матче с аутсайдером. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Шотландия, Премьер-лига, 12-й тур

Хиберниан – Сент-Джонстон – 1:2

Голы: Кухаревич, 35 – Кларк, 73, Мэй, 82

Удаление: Мадженнис, 70 (Хиберниан, вторая желтая карточка)

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В очередном матче чемпионата Шотландии сошлись две "украинские" команды. В составе Хиберниана с первых минут вышел Николай Кухаревич, а Максим Кучерявый остался в запасе Сент-Джонстона.

Экс-форвард Руха свое дело сделал, выведя хозяев вперед в середине первого тайма – 21-летний футболист откликнулся на навес с правого фланга, выпрыгнул выше защитника и головой замкнул сферу в сетку. В середине второго тайма украинец был заменен. На 70-й минуте Кайл Мадженнис заработал второй "горчичник" и оставил Хиберниан в меньшинстве. Гости уже через три минуты сумели реализовать численное большинство и восстановили статус-кво. В конце матча Мэй метким ударом похоронил надежды хозяев хотя бы на ничью. Победа принесла Сент-Джонстону 13 очков и подняла на 9-ю строчку, Хиберниан с 17 пунктами остался третьим.

За 63 минуты на поле Кухаревич стал одним из лучших игроков, получив от статистически портала SofaScore высокие 7,3 балла – больше заработал лишь полузащитник Крис Кедден (7,9). Украинец нанес 2 удара в створ ворот соперника, сделал 34 прикосновения к мячу, выиграл 4 из 4 воздушных дуэлей, заработал 2 фола, а точность его передач составила 94%. Подвиги Кухаревича были отмечены фанатами – нападающему уже посвящают стихи.

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