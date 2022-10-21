Третя команда шотландської першості не змогла втримати нічию у матчі з аутсайдером. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Шотландія, Прем'єр-ліга, 12-й тур

Хіберніан – Сент-Джонстон – 1:2

Голи: Кухаревич, 35 – Кларк, 73, Мей, 82

Вилучення: Мадженніс, 70 (Хіберніан, друга жовта картка)

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У черговому матчі чемпіонату Шотландії зійшлись дві "українські" команди. У складі Хіберніана з перших хвилин вийшов Микола Кухаревич, натомість Максим Кучерявий залишився у запасі Сент-Джонстона.

Екс-форвард Руха свою справу зробив, вивівши господарів вперед в середині першого тайму – 21-річний футблоліст відгукнувся на навіс з правого флангу, вистрибнув вище за захисника і головою замкнув сферу у сітку. В середині другого тайму українець був замінений. На 70-й хвилині Кайл Мадженніс отримав другий "гірчичник" і залишив Хіберніан у меншості. Гості вже за три хвилини зуміли реалізувати чисельну більшість і відновили статус-кво. Наприкінці матчу Мей влучним ударом поховав надії господарів бодай на нічию. Перемога принесла Сент-Джонстону 13 очок і підняла на 9-ту сходинку, Хіберніан з 17-ма пунктами залишився третім.

За 63 хвилини на полі Кухаревич став одним із найкращих у своїй команді, отримавши від статистично порталу SofaScore високі 7,3 бала – більше заробив лише півзахисник Кріс Кедден (7,8). Українець завдав 2 удари у площину воріт суперника, зробив 34 доторки до м'яча, виграв 4 з 4 повітряних дуелей, заробив 2 фоли, а точність його передач становила 94%. Подвиги Кухаревича вже були відзначені фанатами – нападнику вже присвячують вірші.

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