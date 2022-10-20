Эвертон за последние 5 дней потерпел два поражения – от Тоттенхэма и Ньюкасла. Команда Фрэнка Лэмпарда нанесла 5 ударов за два матча и пропустила 37 по собственным воротам. Абсолютная беспомощность. К сожалению, Миколенко не смог выделиться на фоне партнеров. Украинец также отыграл слабо и получил порцию критики. Особенно за поединок с Ньюкаслом.

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Большую часть матча Виталий играл персонально против Альмирона. А когда твой визави забивает победный гол и становится острейшим на поле, это показатель. Миколенко традиционно не упрекнешь за отсутствие старания или самоотверженности, но он действительно слишком много позволил в своей зоне. Ньюкасл методично давил на фланг украинца (46% атак), выстоять было очень тяжело.

Окей, Миколенко провалился, но Лэмпард его подставил. Разве не очевидно, что Ньюкасл будет разрывать зону, в которой играют главный бомбардир Альмирон (4 гола) и самый креативный игрок Триппьер (2,4 паса под удар за матч)? Еще и мастеровитый Гимараес туда стягивался. Очевидно для всех, кроме тренера Эвертона.

Распределение атак Ньюкасла:

Лэмпард поставил на фланг к Миколенко ленивого Грея и не подготовил никакого плана по сдерживанию Ньюкасла. Виталия просто отыгрывали благодаря численному большинству. Не помогала и агрессивная манера игры украинца. Он выбрасывался на мяч, но пока долетал, мяча уже там не было. А "сороки" получали 3 в 0 на пространстве и создавали моменты.

С левого угла штрафной площадки, который номинально прикрывал Миколенко, Ньюкасл выполнил 8 кроссов и 5 пасов под удар. Альмирон оттягивал защитника сборной Украины на себя, а Триппьер получал время и плацдарм для подготовки подач. Было невероятно сложно. 80% проигранных дуэлей вполне понятны.

Пасы под удар из зоны Миколенко:

Об игре в атаке можно не говорить вообще. Да, все попытки Миколенко отдать вперед были страшно неудачными. Выносил наугад, в никуда. Но что в целом предложил Эвертон? У "ирисок" даже не было идеи, как выходить в атаку.

Статистические порталы, оценивающие сухие цифры без контекста, назвали Миколенко одним из худших на поле. SofaScore – 6.3, WhoScored – 6.1, FotMob – 6.5. Пресса также не порадовала оценками. 4 балла от 90min и короткий вердикт: "Плохая игра в пас, весь вечер страдал против Альмирона".

Статистика Миколенко:

Фанатский портал Goodison News выставил Виталию 3 балла из 10. "Не блестящая игра. Миколенко ничего не показал в атаке и часто терял мяч. Действовал недостаточно плотно против Альмирона, позволяя смещаться справа под удары", – добавляет автор.

И только авторитетное издание Liverpool Echo было лояльным (6 баллов). "Надежно отыграл в обороне, держал зону и сделал несколько выносов головой, когда Ньюкасл играл длинными передачами. А вот на чужой половине ему не удалось помочь команде", – пишет журналист Крис Бизли.

Футбольная память коротка. Весной украинца называли одним из героев, который помог Эвертону сохранить прописку, а теперь после двух неудачных матчей его беспощадно критикуют. Неприятных слов в Twitter много, мы выбрали только самые заплюсованные комментарии:

– "Лишь одна из 11 передач на обострение от Миколенко была точной. Лишь одна из 6 в финальную треть нашла адресата. Сильно его люблю, но он ничего не предлагает в атаке".

– "Миколенко меня выводит. В субботу он должен остаться в запасе, а Винагре должен получить шанс";

– "Миколенко разрывает мне мозг";

– "Миколенко – как аппетитный сэндвич с говядиной против Ньюкасла. Так и просит, чтобы его съели";

– "Мне нравится Миколенко, но он просто не может быть решением на левый фланг. Думаю, что позиция левого центрального защитника может ему подойти – он в порядке в защите, однако абсолютно ничего не дает впереди. В АПЛ нужно показывать больше".

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