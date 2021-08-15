"В таку спеку непросто було грати обидвом командам. Вийшла бойова гра. Вилучення суперника зіграло з нами злий жарт. Втратили концентрацію. Своїм низьким контролем м’яча самі ж себе притисли до власних воріт.

Колос – Рух – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Звісно, гравці Колоса потужніші за нас, але аж ніяк не швидші. Треба було контролювати гру в середній зоні чи зоні високого пресингу. Суперник вдало скористався стандартними положеннями та довгими діагональними передачами. У моменті пропущеного гола програли гру з підбору. Наче й накривали цей удар, а потім пішов рикошет, а там як пощастить. Відскочив м’яч до суперника… Треба розуміти, якщо дуже низько сідаєш до своїх воріт, то є великий ризик пропустити.

Нічия закономірна, у Ковалівці буде непросто грати кожному. Дякую своїм хлопцям, що грали з позиції сили. Навіть одне очко це для нас хороший результат. Ми тільки розбігаємось", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.

Колос у меншості врятував нічию проти Руха