Колос – Рух – 1:1 – видео голов и обзор матча
19:30 - Читати українською
Колос и Рух расписали ничью в 4 туре УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
59’ Матия Ром
65’ Евгений Новак
Андрей Борячук 24’
24’ Андрей Борячук
59’ Матия Ром
65’ Евгений Новак
Стартовое преимущество Руха дало свои плоды на 24-ой минуте. Борячук обработал подачу со штрафного и пробил точно в ворота – воспитанник Шахтера отличился во втором матче подряд.
Колос в меньшинстве спас ничью против Руха
Колоса пришлось отыгрываться в меньшинстве. Уже после перерыва Ром едва не снес голову сопернику, за что получил вторую желтую карточку. Подопечные Руслана Костышина таки проявили характер. После стандарта в штрафной Руха возник настоящий хаос, в котором лучше всего сориентировался Новак – 1:1.
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