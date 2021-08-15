Колос и Рух расписали ничью в 4 туре УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Стартовое преимущество Руха дало свои плоды на 24-ой минуте. Борячук обработал подачу со штрафного и пробил точно в ворота – воспитанник Шахтера отличился во втором матче подряд.

Колос в меньшинстве спас ничью против Руха

Колоса пришлось отыгрываться в меньшинстве. Уже после перерыва Ром едва не снес голову сопернику, за что получил вторую желтую карточку. Подопечные Руслана Костышина таки проявили характер. После стандарта в штрафной Руха возник настоящий хаос, в котором лучше всего сориентировался Новак – 1:1.