"Это было решение непосредственно этих игроков. Наверное, в командах, куда они пошли, им будет лучше. Может быть, там они получат больше игрового времени. Со своей стороны, я могу только поблагодарить Павла и Ореста за этот период сотрудничества. У каждого из них была своя причина, почему они не получали достаточное количество игрового времени. Могу только пожелать им удачи в новом году.

Рух расторг контракт с Кузыком

Потенциальные новички? Конечно, мы планируем усилиться. Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут. Мы очень усердно работаем в этом направлении. Есть уже определенные движения, но я бы не хотел сейчас это освещать. Когда слишком быстро начать говорить имена потенциальных новичков, как показывает практика, трансфер может сорваться в момент.

Когда мы окончательно подпишем того или иного футболиста и в контракте будут стоять подписи сторон, можно об этом публично рассказать. Не забывайте также о нашей Академии. В составе U-19 также могут быть новички основной команды", – приводит слова Кучука официальный сайт Руха.

Добавим, что Ориховский официально стал игроком Колоса, а Орест Кузык отправился на сборы в составе Черноморца. Оба воспитывались в системе Динамо.

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