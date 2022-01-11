Частина перша: Шукав Луганськ із лупою півгодини, а потім зробив Зорю чемпіоном: Зонін стверджував, що секрет успіху – не в грошах

Частина друга: Договірняки Зоніна: радів нічиїй з аутсайдером, мовчки спостерігав за поверненням боргу для Динамо Лобановського

Звітувався щодо стартового складу та плану гри перед генералом

У це важко повірити, але у 1980 році, вже після чемпіонства із Зорею, в якості наставника ростовського СКА Герману Зоніну доводилося щоразу креслити заступникові командувача військ округу план на чергову гру. Червоним олівцем тренер малював, як команда атакуватиме, синім – як захищатиметься. Поруч на кількох аркушах Зонін розписував установку на гру. Генерал уважно переглядав усі записи, а потім ставив підпис – мовляв, згоден, затверджую.

Якось перед матчем Зонін вніс корективи до стартового складу, і його команда здобула перемогу. Після матчу генерал зайшов до роздягальні СКА не для того, щоб привітати тренера, а висловити докір. "Як так? Я п'ять годин розглядав і затверджував план на гру, а ви склад змінили!"

Зонін хотів відповісти, що так жити не можна, що це робота, за яку відповідає тренер. "Але хіба він зрозуміє?" Тому Германові Семеновичу довелося підбирати правильні слова, щоб не образити начальника. "Товариш замкомандувача, це така стратегія. Ми таким чином ввели суперника в оману", – відповів тренер. Гравці СКА ледь на підлогу не попадали, стримуючи сміх.

На сторінках своєї біографії Зонін лише раз згадує ім'я, а точніше прізвище свого головного начальника у СКА – Постніков. Судячи з усього, на увазі мався Станіслав Постніков, який до серпня 1979 року обіймав посаду першого заступника командувача військ Київського військового округу, з серпня став командувачем військ Північно-Кавказького військового округу, і вже у жовтні обзавівся званням генерал-полковника. Важко сказати, чи співвідносився Постніков з історією про установки на матчі, але точно можна стверджувати, що саме він отримав на горіхи від тренера в історії, яка передувала звільненню Зоніна зі СКА.

Якось Герман Семенович запізнився на прийом до генерала з вагомої причини – його затримала друга людина округу, начальник політуправління, генерал-лейтенант Костенко. Але Постніков все одно вирішив провчити тренера і змусив того сидіти у приймальні дві години. Зонін чекав-чекав, а потім набрався хоробрості і увійшов до кабінету: "Вперше і востаннє я сидів у вас під дверима. Ви знаєте, де я був і чим займався, а ви зі мною так вчинили. Якщо ви вирішили обрати такий стиль наших взаємин, шукайте собі нового тренера!" За словами Зоніна, генерал-полковник оторопів. А сам наставник розвернувся і вийшов.

Критикував Лобановського за "виїзну модель", а потім зрозумів і перейнявся ідеєю

У другій половині 70-х преса критикувала головного тренера київського Динамо Валерія Лобановського за так звану "виїзну модель". Її суть зводилася до гри на нічию на виїзді навіть у тих ситуаціях, коли команда могла здобути перемогу при найменших зусиллях. У тренерські роки Герман Зонін теж не поділяв цей підхід Лобановського, адже Динамо під керівництвом Валерія Васильовича так і не досягло гросмейстерської позначки в 75% очок упродовж одного чемпіонату – надто часто кияни втрачали бали на виїзді.

Зневагу до виїзної моделі Зонін називає у своїх мемуарах "огріхом" та визнає рацію Лобановського у цьому питанні. Лише згодом Зонін зрозумів, що завдяки такій економії сил Лобановський готував своє Динамо до ігор та перемог на міжнародній арені – єврокубкові протистояння відбувалися виключно за системою "матч удома – матч на виїзді". "Саме життя змушувало тоді вести команду до фіналу за рецептом: перемога вдома, нічия в гостях. Будь-який клуб, який йде таким графіком, ставав володарем єврокубкового трофею. Динамівці ним і володіли, причому двічі".

Зонін наголошує: апогей критики преси припав на сезон 1977 року, коли Динамо вперше в історії радянського футболу досягло півфіналу Кубка чемпіонів. Лобановський розумів важливість дозування сили та правильного її розподілу на тривалі відрізки турнірних дистанцій, а сам Герман Семенович у ті роки – ні. Але у своїй автобіографії він виправився.

Відмовив Карпатам у "зливі" за 5000 рублів та японський телевізор: львів'яни залишилися без медалей

У 1976 році чемпіонат СРСР розділили на дві частини по 15 турів: весняний та осінній. Це було зроблено для збірної СРСР, яка мала якісно підготуватися до вирішальних матчів чемпіонату Європи та Олімпійських ігор. У весняному розіграші львівські Карпати посіли найвище (четверте) місце у своїй совєтській історії, поступившись у перегонах за бронзові медалі тбіліському Динамо лише через різницю м'ячів. В осінньому чемпіонаті львів'яни прагнули взяти реванш, і перед заключним туром перебували на другому місці турнірної таблиці після Торпедо. Останнього суперника – Зеніт Германа Зоніна – Карпати приймали у Львові: перемога у цій зустрічі гарантувала українській команді срібні медалі, нічия – бронзові.

Зрозуміло, партійні чиновники хотіли влаштувати львів'янам свято та заздалегідь домовитися про перемогу. Першу спробу підкупу було зроблено за день до матчу: керівники Карпат почали обережно промацувати ґрунт через третіх осіб. Самому Зоніну адресували такі слова: "Він довго працював в Україні, для нього це майже рідна земля". Герман Семенович просив передати: "Україна – земля не лише майже рідна, а й улюблена. Але на договірняк не піду, переговорів не буде. Все вирішиться на футбольному полі".

Друга спроба підкупу відбулася за лічені години до початку гри. Директор заводу Електрон Степан Петровський звернувся до адміністратора Зеніта Матвія Юдковича, вважаючи, що говорить із Зоніним, і сказав: "Германе Семеновичу, давайте ми вам дамо п'ять тисяч рублів і кольоровий японський телевізор, а ви нам два очки?"

Згодом Зонін дізнався, що виходили львів'яни і на гравців Зеніта, щоправда, пропонували набагато меншу суму – тисячу рублів.

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу

Зеніт обіграв Карпати з рахунком 3:0 і тим самим позбавив українську команду медалей. Для Зоніна цей матч був принциповим через Михайла Кусеня, який у 1979 році стане начальником Карпат, і який, за твердженням тренера, на догоду Карпатам (конкурент!) "убив" його команду у матчі з московським Динамо – придумав липовий пенальті і зарахував гол з офсайду (до речі, це був той самий матч чемпіонату, в якому Динамо мало повернути Зеніту борг за попередній сезон і програти – Футбол 24 писав про це в окремому матеріалі; в одній із частин автобіографії Зонін помилково стверджує, що ця зустріч була зіграна у рамках півфіналу Кубка). У 1976-му Кусень працював арбітром Вищої ліги і не міг бути начальником будь-якого клубу, але перед домашньою грою із Зенітом, за словами Германа Семеновича, "метушився найбільше за всіх".

Перетворив Йожефа Сабо на колобка

У сезоні-1970 з київського Динамо до Зорі перейшов півзахисник збірної СРСР Йожеф Сабо, але надовго у Луганську не затримався. Зонін вирішив розлучитися з класним і досвідченим гравцем через його зіркову хворобу – Сабо так обходився з партнерами (особливо молодими хлопцями), що налаштував проти себе чи не всю команду. "Навіщо мені його гольові передачі, якщо розвалюється колектив?"

Найбільше в цій ситуації тренера Зорі розлютили розмови про те, що після такої кадрової втрати команда здасть свої позиції. "Писали, що Зоря покотиться, як колобок, вниз по турнірних сходинках, бо тільки Сабо і вивів її на п'яте місце. Я б, напевно, і погодився з такою точкою зору, якщо б ми не посіли без нього в наступних двох сезонах четверте та перше місця. Не Зоря стала колобком, а той, хто покотився..."

Змусив Заварова кинути пити і визволив із рабства

Зонін домігся на тренерській ниві великих успіхів, але після завершення своєї кар'єри в один ряд з багатьма досягненнями ставив той факт, що допоміг Олександру Заварову кинути пити. Величезний талант Заварова був помітний ще в 18-річному віці ("У Сашка була незвичайна будова ніг – іксоподібна; коліна повернені всередину. Звідси незвичайна пластика рухів, легкість поводження з м'ячем"), і головною проблемою здібного гравця була пристрасть до алкоголю і тютюну. Які лише методи для боротьби зі шкідливими звичками Зонін не застосовував – нічого не допомагало.

Якось Герман приїхав на базу ростовського СКА раніше терміну і застав Заварова за цигаркою. Терпець тренера урвався, і він на очах у всіх – співробітників бази та футболістів – надавав Олександру стусанів папкою для паперів, яка була у нього в руках. "Б'ю по спині, голові, плечах, і кричу: "Це тобі від матері!.. Від батька!.. Від Зоніна!.." Заваров став червоним як рак, прикрив обличчя руками і відповів: "Все, Германе Семеновичу, досить. Я вас зрозумів".

"Той публічний прочухан, як виявилося, добряче вдарив по його самолюбству – пити і палити Сашко кинув".

Саме із Заваровим тренер заморочився найбільше у своїй кар'єрі. Зонін знав, що на Олександра чекають великі справи, і тому одного разу заступився за гравця, коли керівництво СКА мало намір брудними методами продовжити із Заваровим контракт ще на два-три роки. Генерали знали, навіщо гравець приїхав на рік до армійського ростовського клубу – щоб застрахувати себе від можливих проблем із військкоматом.

Український півзахисник отримав десять діб арешту на гауптвахті, і на самого Заварова подібні методи подіяли – він уже був згоден поставити свій підпис чи не під будь-яким документом. Але Зонін пішов проти генералів і назвав речі своїми іменами: "Подібні методи файні лише для епохи кріпацтва!"

"Всі начальники сприйняли мою позицію як замах на священні принципи комплектування армійського колективу. У всьому штабі округу знайшлася лише одна людина, яка мене підтримала... ", – зазначав тренер у своїй книзі.

Так чи інакше, після одного проведеного у СКА сезону, Заваров повернувся до Зорі, і вже з неї перейшов до київського Динамо.

Зробив Гамулу лайновозом

У Ростові Заваров пив не один, а завжди у компанії з Ігорем Гамулою. Коли Зонін зрозумів, що саме Гамула був ініціатором гулянь, вирішив його провчити. Тренер СКА викликав на клубну базу військових, щоби ті забрали Гамулу у спортивну роту. А оскільки "змусити його протверезіти треба було шоковою терапією", військові на очах у всієї команди побрили Ігоря наголо, вдягнули в солдатську шинель і всунули речовий мішок.

Зонін йшов до кінця: "Жарти закінчилися. Перед вами колишній правий півзахисник СКА. Свій священний обов'язок перед Батьківщиною він міг виконувати, займаючись улюбленою справою. Але тепер його відправляють у господарську частину, і він працюватиме асенізатором на лайновозі. Там, до речі, є ще дві вакансії. Якщо є охочі скласти Гамулі компанію, можуть вирушати туди хоч зараз..."

У спортивній роті Гамула встиг пробути близько двох тижнів, протягом яких безперервно писав Зоніну листи з проханням пробачити. Тренер погодився повернути Ігоря до команди лише під особисту відповідальність Заварова.

Зі шкідливими звичками в команді було назавжди покінчено.

Крутіші за Карпати: як у 60-х любителі з другого дивізіону вигравали Кубок Данії двічі поспіль