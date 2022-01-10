Рух расторг контракт с Кузыком
12:21 - Читати українською
Полузащитник Орест Кузык больше не является игроком львовского Руха.
Рух на своем официальном сайте сообщило о разрыве контракта с Кузыком по обоюдному согласию.
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Интересно, что раньше Орест неоднозначно ответил на слухи о переходе в Черноморец: "никогда не говори никогда". Впрочем, игрок отметил, что не получал конкретного предложения.
Добавим, что в текущем сезоне Кузык провел 11 матчей за Рух, в которых отличился 1 забитым голом. Свою карьеру полузащитник начинал в составе киевского Динамо.
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