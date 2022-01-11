"Це було рішення безпосередньо цих гравців. Напевно, в тих командах, куди вони пішли, їм буде краще. Можливо, там вони отримають більше ігрового часу. Зі свого боку, я можу лише подякувати Павлу та Оресту за цей період співпраці. У кожного з них була своя причина, чому вони не отримували достатню кількість ігрового часу. Можу лише побажати їм успіхів у новому році.

Рух розірвав контракт з Кузиком

Потенційні новачки? Звичайно, ми плануємо підсилитись. Не можу сказати, що новачків буде багато, але вони будуть. Ми дуже ретельно працюємо у цьому напрямку. Є вже певні рухи, але я б не хотів зараз це висвітлювати. Коли занадто швидко почати говорити імена потенційних новачків, як показує практика, трансфер може зірватись в останній момент.

Коли ми остаточно підпишемо того чи іншого футболіста і в контракті стоятимуть підписи сторін, тоді можна про це публічно розповісти. Не забуваймо також про нашу Академію. У складі U-19 також можуть бути новачки основної команди", – наводить слова Кучука офіційний сайт Руху.

Додамо, що Оріховський офіційно став гравцем Колоса, а Орест Кузик вирушив на збори у складі Чорноморця. Обидва виховувались у системі Динамо.

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