"К сожалению, Андрей Анатольевич Русол ошибся в выборе тренерского штаба. Будем разбираться, почему так получилось. Я абсолютно доверяю Русолу, но выбор Кучера и Красникова был связан лишь с тем, что они привели с собой футболистов Металлиста, а СК Днепр-1 тогда очень не хватало игроков.

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Кучера и Красникова никто не приглашал, они пришли сами, пообещав привести с собой игроков. Была полная безысходность перед неполной безысходностью. Вроде бы они и спасли тогда СК Днепр-1, но нам пришлось играть по их правилам.

Это была такая хитрая сделка, но я с самого начала не верил в Кучера и Красникова. В то время я со своим сыном Максимом ушел на фронт и мы фактически устранились от принятия решений в СК Днепр-1. Русол имел абсолютный карт-бланш от меня и Максима", – сказал Береза в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, тандем Кучер/Красников в прошлом сезоне привел СК Днепр-1 к серебряным медалям УПЛ.

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