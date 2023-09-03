"За время перерыва в чемпионате в тренерском штабе будут какие-то изменения. Мы рассматриваем все варианты.

СК Днепр-1 окончательно определился с местом базирования после вылета из еврокубков

Михайленко – наш, днепровский. Но он сидит то на Кипре, то... Давайте так говорить: Михайленко рассматривается среди нескольких кандидатов.

Скрипник? У Скрипника, Григорчука действующие контракты со своими клубами. Ну, если я сейчас скажу вам, что Скрипника, например, в Днепре не будет, а он появится? Откуда я знаю? Что-то будем думать, решать.

Рассматриваем ли мы вариант возвращения Йовичевича, если он прекратит работу в Саудовской Аравии (ныне он возглавляет местный Аль-Раед, – прим.)? Нет. Если человек однажды предал, зачем его снова приглашать? У нас с Йовичевичем плохие взаимоотношения. Мы с ним судимся", – сказал Фридман в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, СК Днепр-1 остался без наставника после поражения Оболони (1:2) в матче 4-го тура УПЛ – в отставку подал Александр Кучер. Сейчас команду временно возглавляет и. о. главного тренера Валерий Городов (ранее СМИ писали, что он может получить кредит доверия как минимум до зимы, если команда сохранит прописку в еврокубках).

СК Днепр-1 – ЛНЗ и еще два матча УПЛ. Анонс