" Команда осталась в Турции, благо президент нашего клуба Александр Владиленович Ярославский профинансировал продление сборов. Ко многим ребятам приехали семьи, мы живем в отличных условиях и имеем все необходимое для качественной работы. Игроки ежедневно тренируются, к тому же провели два контрольных матча. 12 марта мы со счетом 2:1 обыграли действующего чемпиона Финляндии ХИК, а вчера, 24 марта, разгромили шведский Рузенгард 6:1. Держим наших футболистов в форме.

Металлист вернул еще одного зимнего новичка, не успевшего сыграть ни одной официальной секунды

На месте тренерский штаб и украинские футболисты. Если брать легионеров, то некоторым вице-президент Металлиста Евгений Красников нашел клубы, где они будут выступать на правах аренды. Это клубы самых высоких дивизионов Южной Америки. Матеус Пейшото пока будет играть за бразильскую Сеару, Паулинью – за Америка Минейру. Аргентинец Херонимо Поблете отправился на родину – в Индепендьенте. Также ведутся переговоры по Брайану Риаскосу и Хуану Касаресу, решается вопрос по Давиду.

Конечно, постоянно общаюсь с Евгением Алексеевичем. Сейчас он занимается не только трансферной политикой и поиском клубов ребятам на ближайший период, но и гуманитарной помощью. Помогал и помогает в эвакуации, финансах. При этом речь идет не только о сотрудниках клуба и их семьях, но и о простых харьковчанах. Верим, что в скором времени в нашей стране и нашем городе наступит мир, и мы будем снова радовать наших болельщиков на футбольных полях", – цитирует Кучера официальный сайт Металлиста .