"Команда залишилася в Туреччині. На щастя, президент нашого клубу Олександр Владиленович Ярославський профінансував продовження зборів. До багатьох хлопців приїхали сім'ї, ми живемо у чудових умовах та маємо все необхідне для якісної роботи. Гравці щодня тренуються, до того ж провели два контрольні матчі. 12 березня ми з рахунком 2:1 обіграли чинного чемпіона Фінляндії ХІК, а вчора розгромили шведський Рузенгард 6:1. Тримаємо наших футболістів у формі.

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На місці тренерський штаб та українські футболісти. Якщо брати легіонерів, то деяким віце-президент Металіста Євгеній Красніков знайшов клуби, де вони виступатимуть на правах оренди. Це клуби найвищих дивізіонів Південної Америки. Матеус Пейшото поки що гратиме за бразильську Сеару, Паулінью – за Амеріка Мінейру. Аргентинець Херонімо Поблете вирушив на батьківщину – в Індепендьєнте. Також ведуться переговори щодо Браяна Ріаскоса та Хуана Касареса, вирішується питання щодо Давіда.

Звичайно, постійно спілкуюсь із Євгеном Олексійовичем. Зараз він займається не лише трансферною політикою та пошуком клубів хлопцям на найближчий період, а й гуманітарною допомогою. Допомагав та допомагає з евакуацією, фінансами. При цьому йдеться не тільки про співробітників клубу та їхні сім'ї, а й простих харків'ян. Віримо, що незабаром у нашій країні та нашому місті настане світ, і ми знову радуватимемо наших уболівальників на футбольних полях", – цитує Кучера офіційний сайт Металіста.

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