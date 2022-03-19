Металлист вынужден срочно "раздавать" легионеров, которых подписывал с прицелом на УПЛ.

Полузащитник Паулиньо Бойя будет выступать в аренде за Америку Минейру до 30 июня этого года, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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Металлист только в январе подписал игрока Сан-Паулу за 1,6 млн евро (данные Transfermarkt). Паулинью принял участие в нескольких спаррингах, однако война не позволила бразильцу сыграть хотя бы одну официальную секунду за харьковчан. Ранее похожая судьба постигла еще одного зимнего новичка Металла – аргентинца Херонимо Поблете, отпущенного в Индепендьенте.

Добавим, что по итогам прошлого сезона Америка Минейру заняла 8-е место чемпионата Бразилии и гарантировала себе квалификацию Кубка Либертадорес.

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