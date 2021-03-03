Розыгрыш Кубка Украины-2020/21 все ближе к кульминации. Осталось всего четыре команды, которые продолжают борьбу за трофей.

Сегодня состоялись все четвертьфинальные матчи Кубка Украины. Первой путевку в следующий раунд завоевала луганская Заря, которая в скандальном матче одолела ровенский Верес.

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Главная сенсация произошла в Киеве, где на стадионе имени В. Лобановского Агробизнес принимал Шахтер. Дончане в зрелищном матче пропустили решающий гол в овертайме и вылетели из турнира. СК Днепр-1 и Александрии также не удалось определить победителя в основное время, там все решалось в серии пенальти. Фортуна была более благосклонна к подопечным Владимира Шарана.

Таким образом в борьбе за трофей осталось три команды из УПЛ (Динамо, Заря и Александрия), а также текущий лидер Первой лиги – Агробизнес.

Стоит отметить, что жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится уже завтра, 4 марта. Церемония начнется в 11:30 в Киеве в Доме футбола. Помогут определить полуфинальные пары главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк и телеведущая Александра Лобода.

Кроме пар 1/2 финала (базовая дата игр – 21 апреля), также будет определен хозяин поля в финальном матче, который состоится 12 мая в Тернополе.

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