Верес подходил к четвертьфинальному поединку Кубка Украины против Зари без игровой практики в официальных матчах. Встречу проводили в Луцке, ведь домашний стадион ровенчан в Млынове не отвечал нормам УАФ – да и вообще в городе нет даже искусственных полей для тренировки. Возможно, именно из-за этого сердились фанаты, которые заполнили Авангард.

Вирт: Наверное, в Антарктиде белые медведи уже сделали искусственное футбольное поле, а в Киеве – нет

Подопечным Юрия Вирта пришлось встретиться с очень сильным соперником, которому на днях удалось победить Шахтер. Понимая сложность задачи, руководство подняло сумму премиальных до двух миллионов гривен – и это, похоже, подействовало! Верес лучше начал поединок, несколько раз опасно ворвавшись в штрафную, хотя без проблем тоже не обходилось: на 14-й минуте Шахаб с близкой дистанции пробивал бисиклетой (неточно), а на 16-й из-за травмы поле покинул Полюлях.

Ровенчане не стушевались после этих эпизодов, а продолжили настойчиво лезть вперед. В конце концов, их старания были вознаграждены на 18-й минуте, когда Юрченко в пределах собственной штрафной сыграл прямой ногой в Дахновского. Арбитр Максим Козыряцкий назначил пенальти, а Шестаков уверенно его реализовал – 1:0! Впрочем, уже на 25-й минуте Заря сравняла: Юрченко подал со стандарта, Когут отбил мяч перед собой, а Иванисеня сыграл на добивании – 1:1!

Казалось, что теперь луганчане реализуют превосходство в классе, но ничего подобного не произошло. Заря за последующие 20 минут вообще ничего не создала, а вот Верес так активно шёл вперед, что едва не забил два гола! Так, на 36-й минуте Гегедош ворвался на правый край штрафной и закрутил мяч в дальнюю девятку – штанга спасла гостей! На 45-й же с дальней дистанции в ближний угол приложился Пасич – Василь парировал! В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счёте и лучшей статистике ровенчан.

Второй тайм Заря начала активнее, организовав несколько быстрых атак на первых минутах, однако ни одну из них до удара довести не удалось. Верес же на 51-й минуте показал, как это делается: Кучеров получил передачу в зону перед штрафной и пробил в дальний угол, Гегедош пропустил на Шестакова, а тот подправил мяч в ворота – это был гол ровенчан! В этом были уверены все, кроме лайнсмена. Он заметил очень противоречивый офсайд.

К сожалению, проверить эпизод из VAR возможности не было, так что имеем очередной скандал. Хотя вполне вероятно, что Шестаков на два-три сантиметра и вырвался вперёд. В любом случае, из обычной телекамеры однозначного вывода сделать нельзя.

К сожалению для ровенчан, этот момент стал переломным, ведь через восемь минут Заря вышла вперёд. Преимущество в классе дало о себе знать: Кочергин убежал от двух соперников в центре и решился на удар метров с 25-ти – точно под левую штангу! 1:2.

Верес не сдался и после этого, огрызнувшись несколькими моментами в середине второго тайма. Так, на 63-й минуте Солдат с дистанции закрутил мяч мимо дальнего угла, а на 64-й Гегедош ворвался на левый край штрафной и пробил низом – Василь парировал. На 68-й Пасич неплохо подавал в штрафную под замыкание Шестакову, однако Михаил по мячу не попал.

Эти эпизоды у ворот гостей стали последними во встрече. Виктор Скрипник быстро провёл замены, бросив в бой Емца и Хомченовского, а его подопечные окончательно захватили инициативу. На 73-й минуте преимущество луганчан вылилось в прострел Кабаева во вратарскую, который Юрченко чудом не замкнул, а на 75-й Верес ещё и в меньшинстве остался из-за фола Панасенко – ему показали вторую желтую. После этого все вопросы относительно победителя были сняты.

Заря в последние 15 минут доминировала, не выходя из чужой половины и активно обостряя игру. Из моментов можно вспомнить удар Юрченко со штрафного на 78-й (Когут парировал), два выстрела в исполнении Юрченко и Шахаба с минимального расстояния на 87-й и дальний удар Громова в компенсированное время – первый накрыли, а второй и третий парировал Когут. У Вереса же не было ничего, кроме файер-шоу ультрас, из-за которого арбитр вынужден был приостановить игру – на поле стоял сплошной дым.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Зари. Луганчане шагают в полуфинал, а Верес остаётся с респектом от болельщиков.

"Милевский дал "леща", называю его" Папа": он реализовал 16 пенальти подряд, но против Динамо не сыграет