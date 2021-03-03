Розіграш Кубка України-2020/21 все ближчий до кульмінації. Лишилося лише чотири команди, які продовжують боротьбу за трофей.

Сьогодні відбулися усі чвертьфінальні матчі Кубка України. Першою путівку в наступний раунд здобула луганська Зоря, яка у скандальному матчі здолала рівненський Верес. Згодом Динамо лише у серії пенальті змусило капітулювати Колос.

Динамо здолало Колос у серії пенальті та драматично пробилося у півфінал Кубка України

Головна сенсація сталася у Києві, де на стадіоні імені В. Лобановського Агробізнес приймав Шахтар. Донеччани у видовищному матчі пропустили вирішальний гол у овертаймі і вилетіли з турніру. СК Дніпро-1 та Олександрії також не вдалося визначити переможця у основний час, там все вирішувалося у серії пенальті. Фортуна була прихильнішою до підопічних Володимира Шарана.

Таким чином у боротьбі за трофей залишилося три команди з УПЛ (Динамо, Зоря та Олександрія), а також поточний лідер Першої ліги – Агробізнес.

До слова, жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться вже завтра, 4 березня. Церемонія розпочнеться об 11:30 у Києві в Будинку футболу. Допоможуть визначити півфінальні пари головний тренер юнацької збірної України U-17 Сергій Нагорняк та телеведуча Олександра Лобода.

Окрім пар 1/2 фіналу (базова дата ігор – 21 квітня), також буде визначено господаря поля у фінальному матчі, який має відбутися 12 травня в Тернополі.

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