Кубок Италии: Милан совершил невероятный камбэк в матче против Торино – Ибрагимович стал одним из героев четвертьфинала

Милан принимал Торино в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок Италии, 1/4 финала

Милан – Торино – 4:2

Голы: Бонавентура, 12, Чалханоглу, 90+1, 106, Ибрагимович, 109 – Бремер, 34, 71

Перед началом отчетного матча была проведена акция, посвященная памяти погибшего баскетболиста Коби Брайанта. На Сан-Сиро погасили свет, зрители включили фонарики на телефонах. После этого под песню, посвященную баскетболисту, на табло стадиона показали фото Брайанта.

Запланированная минута молчания проведена не была, но футболисты игралы в траурных повязках. Болельщики Милана посвятили несколько баннеров Коби, а на 24-й минуте, символизирующей игровой номер американца, устроили овации.

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Что касается непосредственно футбола, то Милан очень быстро открыл счет. Саму Кастильехо перехватил мяч в центре поля, отпасовал на Ребича, который прострелил на дальнюю штангу. Защитники гостей проспали рывок Бонавентуры, а Джакомо не простил такую ​​оплошность – 1:0.

"Россонери" продолжали создавать моменты, но забил Торино. В середине первого тайма Бремер после передачи Симоне Верди восстановил равновесие. После перерыва "быки" выровняли ситуацию на поле и даже вышли вперед – снова отличился Бремер.

Стефано Пиоли в экстренном порядке бросил в бой Златана Ибрагимовича и сделал еще две замены в атаку, и это сработало. Уже в компенсированное время Чалханоглу, вышедший вместо Крунича, перевел игру в овертайм (еще один ассист в ми актив записал Кастильехо).

Овертайм был полностью за хозяевами. Сначала Чалханоглу вывел "россонери" вперед, а через несколько минут Златан Ибрагимович забронировал для Милана путевку в полуфинал турнира.

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