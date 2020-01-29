Кубок Італії: Мілан здійснив неймовірний камбек у матчі проти Торіно – Ібрагімовіч став одним з героїв чвертьфіналу

Мілан приймав Торіно в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/4 фіналу

Мілан – Торіно – 4:2

Голи: Бонавентура, 12, Чалханоглу, 90+1, 106, Ібрагімовіч, 109 – Бремер, 34, 71

Перед початком звітного матчу була проведена акція, присвячена пам'яті загиблого баскетболіста Кобі Браянта. На Сан-Сіро погасили світло, глядачі увімкнули ліхтарики на телефонах. Після цього під пісню, присвячену баскетболістові, на табло стадіону показали фото Браянта.

Запланована хвилина мовчання проведена не була, але футболісти зіграли у траурних пов'язках. Вболівальники Мілана присвятили кілька банерів Кобі, а на 24-й хвилині, що символізує ігровий номер американця, влаштували овації.

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Що стосується безпосередньо футболу, то Мілан розпочав гру жвавіше і дуже швидко відкрив рахунок. Саму Кастільєхо перехопив м'яч у центрі поля, відпасував на Ребіча, який прострілив на дальню стійку. Захисники гостей проспали ривок Бонавентури, а Джакомо не пробачив таку необачність – 1:0.

"Россонері" продовжували створювати моменти, але забив Торіно. В середині першого тайму Бремер після передачі Сімоне Верді відновив рівновагу. Після перерви "бики" вирівняли ситуацію на полі і навіть вийшли вперед – знову відзначився Бремер.

Стефано Піолі в екстренному порядку кинув у бій Златана Ібрагімовіча та зробив ще дві заміни в атаку, і це спрацювало. Вже у компенсований час Чалханоглу, який вийшов замість Круніча, перевів гру в овертайм (ще один асист у сві актив записав Кастільєхо).

Овертайм був повністю за господарями. Спочатку Чалханоглу вивів "россонері" впереда, а через кілька хвилин Златан Ібрагімовіч забронював для Мілана путівку у півфінал турніру.

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