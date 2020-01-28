Зінченко очікує на безнадійне дербі Манчестера, борг Ліверпуля та полювання на грандів в Іспанії – топ-5 матчів мідвіку

Кубки Іспанії та англійської ліги, довгоочікувана зустріч в АПЛ, епічна битва в Італії – все це очікує на вболівальників у найближчі 2 дні. Футбол 24 презентує анонс найгарячіших протистоянь мідвіку.

Вест Хем – Ліверпуль

29 січня, 21:45. Лондон, Лондон Стедіум

Пряма трансляція на території України не запланована

"Працюй на нас або забирайся геть": британський функціонер знищив Клоппа та Ліверпуль за неповагу до Кубка Англії

Чому варто дивитися: Поєдинок відбудеться в рамках 18-го туру АПЛ, адже тоді Ліверпуль був зайнятий клубним чемпіонатом світу і мерсисайдцям дозволили перенести гру з Вест Хемом. "Молотобійці" мали амбітні плани перед стартом сезону, але вже взимку стало зрозуміло, що колектив буде боротись за виживання у внутрішній першості. Зараз команда Андрія Ярмоленка перебуває на 17-й сходинці за крок до зони вильоту, тому мотивації лондонцям не бракуватиме. Сам українець продовжує відновлюватись від травми і пропустить гру.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пожертвував Кубком Англії та Кубком ліги, щоб зосередитись на АПЛ та Лізі чемпіонів. Зважаючи на валідольний матч проти Вулверхемптона (2:1) та педантичність німецького фахівця – недооцінки суперника не варто очікувати. У випадку перемоги Ліверпуль збільшить відрив від Ман Сіті до 19-ти очок, що остаточно вб'є інтригу, яка і без того перебуває в комі вже потягом останнього місяця. Єдина прикрість для Клоппа – це відсутність фоварда Садьйо Мане через травму.

Прогноз: Помилування не буде. Ліверпуль знищить суперника, цікаво лише, з якою різницею м'ячів.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

29 січня, 21:45. Манчестер, Етіхад Стедіум

Пряма трансляція на Setanta Sport

Чому варто дивитися: Тому що манчестерське дербі пропускати не можна. Зустріч відбудеться в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, перший двобій між принциповими суперниками на Олд Траффорд завершився перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 3:1. "Містяни" втратили шанс нав'язати Ліверпулю боротьбу за чемпіонство у внутрішній першості, тому можуть зосередитись на інших турнірах. Господарі перемогли в останніх 7-ми матчах з 8-ми (нічия з Крістал Пелас). До Ліги чемпіонів, на яку Сіті ймовірно робитиме ставку у нинішньому сезоні, ще більше місяця, це дозволяє Гвардіолі не економити сили, хоча кадрова ситуація у клубі позитивна.

Олександр Зінченко після операції втратив постійне місце у старті команди, але не опускає руки. Головний тренер дивує своїм ставленням до українця, який може розпочати гру зі стартового свистка, а на наступний двобій залишитись поза заявкою. Враховуючи, що Зіна провів матч проти Фулхема (4:0) на лаві запасних, Олександр за тенденцією має усі шанси потрапити у стартовий список проти МЮ.

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Натомість лазарет Манчестер Юнайтед не пустує, що впливає на гру команди. "Червоні дияволи" програли три з 4-х останніх матчів АПЛ і, незважаючи на 5-ту сходинку, підопічним Сульшера буде дуже важко увірватись в топ-4. Також, за інформацією ЗМІ, у команді панує гнітюча атмосфера, бракує лідера, а потенційну відставку Уле Гуннара Сульшера не обговорював лише лінивий.

Прогноз: Манчестер Сіті однозначно стане фіналістом Кубка англійської ліги. Лише гандикап команди Гвардіоли у два м'ячі, може посприяти розслабленості "містян", але зважаючи на форму "Юнайтед" – це не врятує гостей.

Сарагоса – Реал

29 січня, 22:00. Сарагоса, Ромареда

Пряма трансляція на MEGOGO

Чому варто дивитися: В Кубку Іспанії вже стадія 1/8 фіналу, а тому зустрічі стають все принциповішими. Один із претендентів на вихід в Ла Лігу Сарагоса, яка перемагає вже 5 поєдинків поспіль, має амбітну ціль вибити мадридців з турніру. Після 24-х турів Сегунди команда перебуває на 4-й сходинці, відстаючи від лідера турнірної таблиці на 4 очки. В попередньому раунді Сарагоса вже мала успішний досвід з представником Ла Ліги, жертвою арагонців стала Мальорка (3:1).

Мадридці зараз в передчутті важкого періоду матчів Ліги чемпіонів, протистояння з Атлетіко та Ель Класіко, яке може вирішити долю внутрішньої першості. Машина Зідана хоч і здобуває результат, але гру "вершкових" важко назвати переконливою, матчі проти Саламанки (3:1) та Вальядоліда – цьому підтвердження. Очікується, що французький наставник побереже ключових виконавців перед суботнім мадридським дербі та спробує пройти далі в Кубку малою кров'ю.

Прогноз: Реал однозначно є фаворитом зустрічі, але зосередженість королівського клубу одразу на трьох турнірах може зіграти з ним злий жарт. Ймовірно, Сарагоса покине турнір з гордо піднятою головою.

Інтер – Фіорентина

29 січня, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Пряма трансляція на території України не запланована

Чому варто дивитися: Чвертьфінал Кубка Італії потішить фанатів двобоєм міланців та флорентійців. Інтер покинув Лігу чемпіонів восени та може спокійно зосередитись на внутрішньому Кубку та першості, адже очевидно, що Ліга Європи не становить жодного інтересу для Антоніо Конте. За останні три матчі Серії А міланці несподівано втратили 6 очок, тому фани очікують реабілітації улюбленців. Восени минулого року Конте високо підняв планку до вимог щодо результату, тому сезон без трофеїв вважатиметься для Інтера провальним.

У Фіорентини одна ціль – потрапити у єврокубки за підсумками сезону. 13-те місце у Серії А наводить сумніви щодо досягення мети, тому перемога у Кубку Італії була б дуже доречною для "фіалок". В попередньому раунді Фіора зі скрипом пройшла Аталанту Руслана Маліновського (2:1), яка була ближчою до виходу в 1/4 фіналу турніру.

Прогноз: У Інтера майже немає причин, щоб прогавити путівку у півфінал турніру. Однією з родзинок матчу може стати дебют Крістіана Еріксена, який 28 січня підписав контракт з "нерадзуррі".

Барселона – Леганес

30 січня, 20:00. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на території України не запланована

Чому варто дивитися: За путівку до чвертьфіналу турніру Барса позмагається з аутсайдером Прімери Леганесом. Каталонці підходять до матчу не у найкращій формі. Новий керманич "блаугранас" Кіке Сетьєн поки не переконав вболівальників у своєму генії. Провальна гра у внутрішній першості проти Валенсії (0:2), що спровокувала втрату першого місця, а також блідий матч проти Ібіци (2:1) у попередньому раунді Кубка Іспанії, змушують замислитись про раціональність відставки колишнього наставника Ернесто Вальверде.

Леганесу навпаки втрачати майже нічого. Колишня команда Андрія Луніна перш за все намагається зберегти прописку у Ла Лізі, адже 19-те місце у турнірній таблиці і 15 очок після 21-го туру – не вселяють оптимізму. Шлях "пепінерос" до 1/8 фіналу не був надто тернистим, жертвами представника Прімери стали – Андорра, Мурсія та Ебро.

Прогноз: Фактично немає сумніву, що Барселона здобуде путівку в наступний раунд турніру. Проте Леганесу не варто опускати руки, а краще ще раз переглянути поєдинок свого суперника проти Ібіци.

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