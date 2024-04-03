Кубок Италии, 1/2 финала. Первый матч

Фиорентина – Аталанта – 1:0

Гол: Мандрагора, 31

Перед домашней кубковой игрой с Аталантой главный тренер Фиорентины Винченцо Итальяно заявил, что до самого конца сезона его команда будет сражаться в память о скончавшемся генеральном директоре Джо Бароне. Что-то похожее тренер заявлял и перед игрой с Миланом в Серии А, но тогда "виола" свой домашний матч проиграла. В этот раз флорентийцы действительно почтили память бывшего директора.

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Фиорентина мощно начала этот матч, нанеся за первые полчаса игры по воротам Аталанты десять ударов. Следующий стал голевым – Мандрагора пробил с дальней дистанции, и мяч от штанги залетел в сетку. В остальном голкипер "богини" сыграл так, чтобы с большим отрывом получить статус лучшего игрока встречи. Во втором тайме Марко Карнесекки отразил два очень сложных удара от Нико Гонсалеса и тем самым оставил Аталанту в игре на второй – домашний – матч.

Ответная встреча между Аталантой и Фиорентиной состоится 24 апреля. В ней Джан Пьеро Гасперини будет иметь право руководить бергамасками – за первой встречей из-за дисквалификации тренер Аталанты наблюдал из VIP-ложи.

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