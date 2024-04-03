Фамилия Сарри находилась вверху списка потенциальных наставников Фиорентины авторства Бароне, информируют SportMediaset и TMW. Сообщается, что американец считал Сарри идеальным кандидатом для работы во Флоренции – ранее действующий наставник команды Винченцо Итальяно сообщил о решении покинуть "виолу" по окончании сезона.

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Однако боссы Фиорентины не станут прибегать ко мнению скончавшегося менеджера. Согласно источнику, теперь Фиорентина рассматривает на пост главного тренера Рафаэле Палладино из Монцы, Альберто Джилардино из Дженоа и Альберто Аквилани из Пизы. Последний считается фаворитом спортивного директора клуба Даниэле Праде.

Напомним, что три недели назад у Бароне случилась остановка сердце. Медики боролись за его жизнь целые сутки, но проиграли это сражение.

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