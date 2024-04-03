Фиорентина не исполнит последнее желание умершего директора – он хотел пригласить только одного тренера
Скончавшийся генеральный директор Фиорентины Джо Бароне хотел пригласить Маурицио Сарри на пост наставника команды.
Фамилия Сарри находилась вверху списка потенциальных наставников Фиорентины авторства Бароне, информируют SportMediaset и TMW. Сообщается, что американец считал Сарри идеальным кандидатом для работы во Флоренции – ранее действующий наставник команды Винченцо Итальяно сообщил о решении покинуть "виолу" по окончании сезона.
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Однако боссы Фиорентины не станут прибегать ко мнению скончавшегося менеджера. Согласно источнику, теперь Фиорентина рассматривает на пост главного тренера Рафаэле Палладино из Монцы, Альберто Джилардино из Дженоа и Альберто Аквилани из Пизы. Последний считается фаворитом спортивного директора клуба Даниэле Праде.
Напомним, что три недели назад у Бароне случилась остановка сердце. Медики боролись за его жизнь целые сутки, но проиграли это сражение.
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